Danills Ulimbasevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danills Ulimbasevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danills Ulimbasevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danills Ulimbasevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danills Ulimbasevs 12 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniils Ulimbaševs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danills Ulimbasevs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Danills Ulimbasevs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Danills Ulimbasevs'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danills Ulimbasevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danills Ulimbasevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danills Ulimbasevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danills Ulimbasevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Spartaks

1 Mart 2013 yılında Ilukstes NSS

1 Temmuz 2013 yılında FC Jurmala

1 Temmuz 2014 yılında Ventspils

1 Şubat 2015 yılında Spartaks

1 Ocak 2017 yılında RFS

1 Temmuz 2018 yılında Jelgava

31 Aralık 2018 yılında RFS

7 Ocak 2019 yılında Liepaja

19 Haziran 2019 yılında Ventspils

1 Mart 2021 yılında Auda

Danills Ulimbasevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danills Ulimbasevs şuan FK Auda takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Danills Ulimbasevs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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