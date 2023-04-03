Danilo Actis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Actis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Actis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danilo Actis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danilo Actis {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danilo Actis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına - tarihinde katılmıştır. Danilo Actis'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danilo Actis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danilo Actis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danilo Actis şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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