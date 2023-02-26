Danilo Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Asprilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Asprilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Asprilla 12 Ocak 1989 tarihinde Chigorodó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Moreno Asprilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Asprilla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Asprilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Asprilla'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Asprilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniasprilla70

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Danilo Asprilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Asprilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danilo Asprilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Asprilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Al-Shahania SC

10 Şubat 2010 yılında Pereira

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

10 Nisan 2011 yılında Rampla Jrs

12 Eylül 2012 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2013 yılında Patriotas

1 Ocak 2014 yılında Litex Lovech

4 Ocak 2016 yılında Al-Ain FC

28 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2019 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

4 Ekim 2020 yılında Al-Qadsiah FC

2 Ağustos 2021 yılında H. Beer Sheva

15 Temmuz 2022 yılında B. Jerusalem

Danilo Asprilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Asprilla şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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