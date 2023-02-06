Danilo Avelar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Avelar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Avelar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Avelar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Avelar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Avelar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Avelar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Avelar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Avelar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Avelar 9 Haziran 1989 tarihinde Paranavaí şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danilo Fernando Avelar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Avelar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Danilo Avelar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Avelar'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Avelar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/avelardanilo

http://instagram.com/avelardanilo

http://www.facebook.com/avelardanilo?fref=st

Danilo Avelarboyu ve yaşı kaç

Danilo Avelar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danilo Avelar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danilo Avelar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Avelar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Paraná B

1 Ocak 2008 yılında Rio Claro FC

1 Temmuz 2010 yılında Karpaty

1 Kasım 2010 yılında Rio Claro FC

31 Aralık 2010 yılında Karpaty

1 Ocak 2011 yılında Schalke

30 Haziran 2011 yılında Karpaty

16 Temmuz 2012 yılında Cagliari

30 Haziran 2013 yılında Karpaty

1 Temmuz 2013 yılında Cagliari

1 Temmuz 2015 yılında Torino

31 Ağu 2017 yılında Amiens SC

30 Haziran 2018 yılında Torino

16 Temmuz 2018 yılında Corinthians

30 Haziran 2019 yılında Torino

1 Temmuz 2019 yılında Corinthians

12 Nisan 2022 yılında América-MG

31 Aralık 2022 yılında Corinthians

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Danilo Avelar kimdir

Danilo Avelar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Avelar şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danilo Avelar nereli

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