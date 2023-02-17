Danilo Babovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Babovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Babovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Babovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Babovic 29 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Danimarka,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Babovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Babovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Danilo Babovic'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Babovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Babovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Babovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Babovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2019 yılında Hvidovre

1 Ağu 2020 yılında Hvidovre IF II

1 Ocak 2021 yılında AB Taarnby

1 Ağu 2021 yılında Hilleröd F

Danilo Babovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Babovic şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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