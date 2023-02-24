Danilo Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Bakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Bakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Bakic 28 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Bakic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Bakic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Bakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Bakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Bakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Bakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2016 yılında OFK Petrovac

31 Ağustos 2016 yılında OFK Belgrad

19 Şubat 2017 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2017 yılında FK Lovcen

31 Temmuz 2018 yılında OFK Grbalj

29 Temmuz 2019 yılında FK Bokelj

1 Ocak 2021 yılında Mornar Bar

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

Danilo Bakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Bakic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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