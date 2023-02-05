Danilo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Barbosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Barbosa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Barbosa 28 Şubat 1996 tarihinde Simões Filho şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danilo Barbosa da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Barbosa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Danilo Barbosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Barbosa'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Danilo Barbosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danilo21/

http://facebook.com/danilobarbosaofficial/

Danilo Barbosaboyu ve yaşı kaç

Danilo Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danilo Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danilo Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Vasco da Gama

3 Temmuz 2014 yılında SC Braga

15 Temmuz 2015 yılında Valencia

30 Haziran 2016 yılında SC Braga

28 Temmuz 2016 yılında Benfica

24 Ocak 2017 yılında SC Braga

25 Ocak 2017 yılında Standard Liège

30 Haziran 2017 yılında SC Braga

1 Temmuz 2018 yılında OGC Nizza

25 Mart 2021 yılında Palmeiras

31 Aralık 2021 yılında OGC Nizza

12 Ağu 2022 yılında Botafogo

Danilo Barbosa kimdir

Danilo Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Barbosa şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grêmio, EC Vitória

Danilo Barbosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danilo Barbosa nereli

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