Danilo Barthel kimdir? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün web sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih’te oynayan Alman uzun forvet Danilo Barthel'in iki yıllık anlaşmaya vardıldığıu duyuruldu. Peki Danilo Barthel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

DANİLO BARTHEL KİMDİR?

Danilo Barthel, 24 Ekim 1991’de Almanya’nın Heidelberg kentinde doğdu.

Danilo Barthel, profesyonel basketbol kariyerine 2008-2009 sezonunda USC Heidelberg'te adım attı.

Barthel, 2010-11 sezonunun ardından Fraport Skyliners’a transfer oldu ve 5 sezon bu ekibin formasını giydi.

Barthel, Almanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde mücadele eden ve gösterdiği performansla Almanya Ligi’nin en değerli oyuncularından biri oldu.

Barthel, 2014, 2015 ve 2016’da Almanya Ligi All Star kadrolarında kendisine yer buldu. Başarılı uzun forvet, 2016’da Skyliners ile Fiba Europe Cup şampiyonluğuna ulaştı.

Danilo Barthel, 2016 yazında Bayern Münih’e transfer olarak en önemli kariyer adımlarından birine imza attı. Bayern formasıyla da istikrarlı görüntüsünü sürdüren Barthel, takımının hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda en büyük kozlarından biri oldu. Barthel, Bayern Münih ile iki sezon EuroCup, iki sezon da

EuroLeague tecrübeleri yaşadı. Tecrübeli forvetin Bayern kariyerindeki EuroCup ve EuroLeague istatistikleri şu şekilde oluştu:

2016-17 (EuroCup): 16 maç, 6.0 sayı (%60.4 iki sayı, %42.9 üç sayı, %76.7 serbest atış), 3.5 ribaund, 1.6 asist

2017-18 (EuroCup): 21 maç, 8.5 sayı (%65.5 iki sayı, %30 üç sayı, %73.9 serbest atış), 4.1 ribaund, 1.8 asist

2018-19 (EuroLeague): 30 maç, 8.1 sayı (%54.5 iki sayı, %40.4 üç sayı, %70.5 serbest atış), 4.0 ribaund, 1.9 asist

2019-20 (EuroLeague): 27 maç, 7.9 sayı (%60.0 iki sayı, %31.3 üç sayı, %75.0 serbest atış), 3.9 ribaund, 1.4 asist

Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Başarılı uzun forvet, Almanya Milli Takımı’nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası’nda temsil etti.

Barthel, Fenerbahçe Beko ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.