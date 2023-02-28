Danilo Carando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Carando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Carando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Carando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Carando 5 Ağustos 1988 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Ezequiel Carando şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Carando Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BISC Sports Management yapmaktadır. Danilo Carando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danilo Carando'nin Club Cienciano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Danilo Carando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Carando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danilo Carando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Carando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2009 yılında Ñublense

1 Ocak 2010 yılında Astra Ploiesti

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında GyE Mendoza

1 Temmuz 2011 yılında Patria

1 Ocak 2012 yılında CD Carapeguá

1 Temmuz 2012 yılında Oriente P.

13 Temmuz 2013 yılında Tecos

20 Ocak 2014 yılında LDU de Loja

30 Ocak 2015 yılında Real Garcilaso

15 Ocak 2016 yılında Al-Ahli SC

30 Ocak 2016 yılında Qatar SC

30 Haziran 2016 yılında Al-Ahli SC

9 Temmuz 2016 yılında CA Unión

16 Ocak 2017 yılında Real Garcilaso

3 Ocak 2018 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Ağustos 2018 yılında Uni. Católica

1 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

29 Ocak 2021 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2021 yılında Cienciano

Danilo Carando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Carando şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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