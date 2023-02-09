Danilo Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Cardoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Cardoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Cardoso 27 Mart 1997 tarihinde Umuarama şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danilo Cardoso Novais da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Cardoso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Cardoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Cardoso'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Cardoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danilo Cardoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Cardoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Cardoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mayıs 2021 yılında Internacional

28 Temmuz 2021 yılında Athletic Club

5 Ağu 2021 yılında Betim

20 Aralık 2021 yılında Athletic Club

5 Mayıs 2022 yılında EC Vitória

15 Temmuz 2022 yılında Athletic Club

19 Temmuz 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2022 yılında Athletic Club

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2023 yılında Athletic Club

Danilo Cardoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Cardoso şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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