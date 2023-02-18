Danilo Dasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Dasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Dasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Dasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Dasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Dasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Dasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Dasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Dasic 28 Ekim 2000 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данило Дашић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Dasic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Dasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Dasic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Dasic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danilodasic4/

Danilo Dasicboyu ve yaşı kaç

Danilo Dasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Dasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Danilo Dasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Dasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Zlatibor

3 Ağu 2020 yılında Radnicki Nis

11 Ocak 2021 yılında Zlatibor

20 Ocak 2022 yılında Zelez. Pancevo

Danilo Dasic kimdir

Danilo Dasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Dasic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Danilo Dasic nereli

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