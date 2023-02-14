Danilo Del Toro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Del Toro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Del Toro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Del Toro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Del Toro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Del Toro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Del Toro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Del Toro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Del Toro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Del Toro 24 Haziran 1997 tarihinde Schaffhausen şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Del Toro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Somnia yapmaktadır. Danilo Del Toro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Del Toro'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Del Toroboyu ve yaşı kaç

Danilo Del Toro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danilo Del Toro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Danilo Del Toro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Del Toro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Winterthur U21

1 Temmuz 2016 yılında Schaffhausen II

30 Haziran 2017 yılında Winterthur U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Danilo Del Toro kimdir

Danilo Del Toro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Del Toro şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danilo Del Toro nereli

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