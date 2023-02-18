Danilo Djulcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Djulcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Djulcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Djulcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Djulcic 2 Ekim 1998 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Đulčić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Djulcic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Georg Bikritski yapmaktadır. Danilo Djulcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Djulcic'nin FK Loznica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Djulcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Djulcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danilo Djulcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Djulcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lokomotiva

1 Ocak 2018 yılında Vrsac

1 Temmuz 2019 yılında Novi Pazar

5 Şubat 2021 yılında HNK Orasje

1 Temmuz 2021 yılında Sloga Doboj

7 Şubat 2023 yılında FK Loznica

Danilo Djulcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Djulcic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.