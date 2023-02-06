Danilo Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Fernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Fernandes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Fernandes 3 Nisan 1988 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danilo Fernandes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Fernandes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMG International yapmaktadır. Danilo Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Fernandes'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dfernandes088

http://www.instagram.com/danilofernandes88/

Danilo Fernandesboyu ve yaşı kaç

Danilo Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danilo Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danilo Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2008 yılında Corinthians

21 Ocak 2015 yılında Sport Recife

12 Mayıs 2016 yılında Internacional

9 Temmuz 2021 yılında EC Bahia

31 Aralık 2021 yılında Internacional

1 Ocak 2022 yılında EC Bahia

Danilo Fernandes kimdir

Danilo Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Fernandes şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Danilo Fernandes nereli

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