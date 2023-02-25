Danilo Gecaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Gecaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Gecaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Gecaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Gecaj 21 Temmuz 2000 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Gecaj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Gecaj'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Gecaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Gecaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Gecaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Gecaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2019 yılında KF Erzeni

3 Eylül 2021 yılında KF Teuta

31 Aralık 2022 yılında KF Erzeni

25 Ocak 2023 yılında Besëlidhja

30 Haziran 2023 yılında KF Erzeni

Danilo Gecaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Gecaj şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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