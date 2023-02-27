Danilo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Gomes 5 Şubat 1999 tarihinde Palmas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Gomes Magalhães şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Gomes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Danilo Gomes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Gomes'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Danilo Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2020 yılında Brasil-RS

18 Kasım 2020 yılında São Paulo U20

19 Kasım 2020 yılında Atlético-GO

30 Mayıs 2021 yılında São Paulo U20

14 Haziran 2021 yılında Cuiabá-MT

6 Nisan 2022 yılında São Paulo U20

7 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

13 Ocak 2023 yılında Albirex Niigata

Danilo Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Gomes şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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