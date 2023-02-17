Danilo İanigro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo İanigro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo İanigro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo İanigro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo İanigro 23 Mayıs 1997 tarihinde Vevey şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo İanigro Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestsports yapmaktadır. Danilo İanigro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo İanigro'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo İanigro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo İanigro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo İanigro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo İanigro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Team Vaud U21

1 Ocak 2017 yılında Vevey United

1 Temmuz 2019 yılında FC Echallens

1 Temmuz 2022 yılında FC Bavois

1 Eylül 2022 yılında FC Bulle

Danilo İanigro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo İanigro şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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