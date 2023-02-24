Danilo İgnjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo İgnjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo İgnjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danilo İgnjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danilo İgnjic 11 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Ignjić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danilo İgnjic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına - tarihinde katılmıştır. Danilo İgnjic'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Danilo İgnjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danilo İgnjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danilo İgnjic şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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