Danilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo 6 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Sousa de Nazaré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Danilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2022 yılında Bilinmiyor

6 Ocak 2023 yılında Carajás

10 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

1 Haziran 2023 yılında Carajás

Danilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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