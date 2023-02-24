Danilo Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Markovic 15 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Данило Марковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Markovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Danilo Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Markovic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2016 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2018 yılında FK Iskra

31 Aralık 2018 yılında B. Podgorica

8 Şubat 2019 yılında Rudar Pljevlja

30 Haziran 2019 yılında B. Podgorica

30 Temmuz 2019 yılında Rudar Pljevlja

20 Temmuz 2020 yılında FK Decic Tuzi

24 Ağustos 2021 yılında AS Rodos

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

8 Şubat 2023 yılında FK Decic Tuzi

Danilo Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Markovic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Danilo Markovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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