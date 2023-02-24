Danilo Marmat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Marmat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Marmat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Marmat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Marmat 28 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Marmat Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Interactive SPIN yapmaktadır. Danilo Marmat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Danilo Marmat'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Marmat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Marmat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Marmat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Marmat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rudar Prijedor

Danilo Marmat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Marmat şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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