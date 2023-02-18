Danilo Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Miladinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Miladinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Miladinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Miladinovic 28 Şubat 2002 tarihinde Paraćin şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Miladinovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Miladinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Miladinovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 20 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danilo Miladinovicboyu ve yaşı kaç

Danilo Miladinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Miladinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Danilo Miladinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Miladinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Brodarac U19

14 Temmuz 2020 yılında Proleter

15 Temmuz 2020 yılında FK Brodarac

30 Haziran 2021 yılında Proleter

1 Temmuz 2021 yılında FK Brodarac

31 Aralık 2021 yılında Proleter

11 Şubat 2022 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

21 Ocak 2023 yılında Jedinstvo Ub

Danilo Miladinovic kimdir

Danilo Miladinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Miladinovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Danilo Miladinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danilo Miladinovic nereli

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