Danilo Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Mitrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Mitrovic 23 Mart 2001 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данило Митровић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Mitrovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Partners for Soccer yapmaktadır. Danilo Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Danilo Mitrovic'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Mitrovicboyu ve yaşı kaç

Danilo Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Danilo Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina U19

4 Temmuz 2019 yılında Blau Weiss Linz

Danilo Mitrovic kimdir

Danilo Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Mitrovic şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Vojvodina Novi Sad

Danilo Mitrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Danilo Mitrovic nereli

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