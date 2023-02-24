Danilo Mugosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Mugosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Mugosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Mugosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Mugosa 31 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Данило Мугоша şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Mugosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Mugosa'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Mugosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Mugosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Mugosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Mugosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

5 Şubat 2021 yılında Teleoptik

11 Şubat 2022 yılında OFK Petrovac

9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

Danilo Mugosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Mugosa şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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