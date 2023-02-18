Danilo Nesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Nesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Nesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Nesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Nesic 2 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данило Нешић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Nesic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dediks sport yapmaktadır. Danilo Nesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danilo Nesic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Nesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Nesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Nesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Nesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2021 yılında Metalac

1 Ağu 2021 yılında Takovo Milanova

31 Aralık 2021 yılında Metalac

11 Şubat 2022 yılında Takovo Milanova

30 Haziran 2022 yılında Metalac

Danilo Nesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Nesic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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