Danilo Pantic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Pantic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Pantic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Pantic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Pantic 26 Ekim 1996 tarihinde Ruma şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данило Пантић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Pantic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Danilo Pantic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danilo Pantic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danilo Pantic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panticdanilo/

Danilo Pantic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Pantic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danilo Pantic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Pantic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2013 yılında Partizan U19

5 Aralık 2013 yılında Partizan

23 Temmuz 2015 yılında Chelsea

24 Temmuz 2015 yılında Vitesse

30 Haziran 2016 yılında Chelsea

12 Ağu 2016 yılında Excelsior

30 Haziran 2017 yılında Chelsea

1 Temmuz 2017 yılında Partizan

30 Haziran 2019 yılında Chelsea

1 Eylül 2019 yılında Fehérvár

31 Ocak 2020 yılında Chelsea

11 Ağu 2020 yılında Čukarički

30 Haziran 2021 yılında Chelsea

1 Temmuz 2021 yılında Partizan

Danilo Pantic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Pantic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danilo Pantic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Jedinstvo Ruma, FK Partizan (2007–2013)

Sırbistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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