Danilo Pejovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Pejovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Pejovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Pejovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Pejovic 21 Haziran 1998 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Pejovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Pejovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Pejovic'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Pejovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Pejovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Pejovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Pejovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FK Backa

30 Haziran 2017 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

15 Şubat 2018 yılında Nyíregyháza

31 Temmuz 2020 yılında Szeged

1 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

18 Ocak 2023 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2023 yılında Kecskemét

Danilo Pejovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Pejovic şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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