Danilo Radjen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Radjen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Radjen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Radjen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Radjen 22 Haziran 1994 tarihinde Broadview Heights, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Radjen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Radjen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Radjen'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Radjen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Radjen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Radjen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Radjen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Akron Zips

13 Ocak 2017 yılında Houston

1 Mart 2017 yılında Kulüpsüz

5 Mayıs 2017 yılında NY Cosmos B

15 Temmuz 2019 yılında Teleoptik

30 Temmuz 2020 yılında Backa

6 Ağustos 2021 yılında Borec Veles

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2023 yılında FK Iskra

Danilo Radjen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Radjen şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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