Danilo Rado Scaron Evi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Rado Scaron Evi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Rado Scaron Evi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Rado Scaron Evi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Rado Scaron Evi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Rado Scaron Evi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Budva futbol takımında oynamaktadır. FK Budva takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Rado Scaron Evi'nin FK Budva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Rado Scaron Evi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Rado Scaron Evi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Rado Scaron Evi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Rado Scaron Evi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Kom Podgorica

16 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

8 Şubat 2023 yılında FK Budva

30 Haziran 2023 yılında OFK Petrovac

Danilo Rado Scaron Evi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Rado Scaron Evi şuan FK Budva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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