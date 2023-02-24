Danilo Raicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Raicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Raicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Raicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Raicevic 29 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Данило Раичевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Raicevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Raicevic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Raicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Raicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Raicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Raicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında FK Bratstvo

15 Haziran 2019 yılında Zeta Golubovac

8 Ağustos 2020 yılında OSK Igalo

9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

10 Ağustos 2021 yılında FK Bratstvo

1 Ocak 2022 yılında Mladost DG

8 Şubat 2023 yılında OSK Igalo

Danilo Raicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Raicevic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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