Danilo Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Santacruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Santacruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Santacruz 12 Haziran 1995 tarihinde Caaguazú şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Danilo Santacruz González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Santacruz Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DBS_SPORTS yapmaktadır. Danilo Santacruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 5 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Danilo Santacruz'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Santacruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Santacruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danilo Santacruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Santacruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2018 yılında Nacional

Danilo Santacruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Santacruz şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Danilo Santacruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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