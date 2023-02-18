Danilo Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Sekulic 18 Nisan 1990 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данило Секулић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Sekulic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBL yapmaktadır. Danilo Sekulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Sekulic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Sekulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danilo Sekulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Sekulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2008 yılında Proleter

1 Aralık 2008 yılında Vojvodina II

1 Temmuz 2009 yılında Proleter

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk Kula

6 Ağu 2013 yılında Vozdovac

27 Ağu 2014 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2016 yılında Debrecen

1 Temmuz 2018 yılında Alashkert

31 Temmuz 2019 yılında Debrecen

1 Ağu 2019 yılında Mladost

3 Şubat 2020 yılında Barito Putera

1 Şubat 2021 yılında Kabel Novi Sad

1 Temmuz 2021 yılında Mladost GAT

3 Şubat 2023 yılında Rad Belgrad

Danilo Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Sekulic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.