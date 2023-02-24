Danilo Sipovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Sipovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Sipovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Sipovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Sipovac 17 Nisan 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Šipovac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Sipovac Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Danilo Sipovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Sipovac'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Sipovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Sipovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Sipovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Sipovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Krupa

4 Ağustos 2020 yılında Leotar Trebinje

30 Haziran 2021 yılında FK Krupa

14 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

8 Ağustos 2022 yılında FC Koper

31 Aralık 2022 yılında Zrinjski Mostar

23 Ocak 2023 yılında Leotar Trebinje

30 Haziran 2023 yılında Zrinjski Mostar

Danilo Sipovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Sipovac şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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