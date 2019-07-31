Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi Nereli? Elin oğlu ile adını duyuran ve sonrasında yemek programları sunan ve aşçılık ile ilgilenen Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veriyor. Şimdi ise MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna geldi.

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Master Chef Çekimlerin başladığını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda Hazer Amani'nin yerine Danilo Zanna geldi. Peki Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında? Nereli? DANİLO ZANNA KİMDİR? Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 İtalya doğumludur. Aşçılık ile ilgilenen Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veriyor. Türkiye'de restoranı bulunmaktadır. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapan Danilo Zanna, daha sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir programı sunmuştur. Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır. Gupse Özay'ın Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ? Tuğçe Demirbilek ülkemizde son dönemlerde televizyon dünyasında sıkça ismini duyduğumuz Danilo Zanna’nın eşidir. 2012 yılında evlenen çift’in bu evliliğinden 2013 doğumlu Zeno isminde bir evlatları vardır. 1981 doğumlu Tuğçe Demirbilek aslen Giresun’ludur.



