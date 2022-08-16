Danimarka 82 bin işçi alımı | İşçi maaaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları ne?

Danimarka 82 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. İşçi açığını kapatmak isteyen ülkenin ilanına başvurmak isteyen vatandaşlar için haberimizde Danimarka işçi alımı ve maaşları ne kadar? Başvuru şartları ne? Hangi mesleklerde alım olacak? sorularının yanıtlarına yer verdik.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Danimarka 82 bin işçi alımı | İşçi maaaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları ne?

İsviçre vasıflı - vasıfsız 85 bin işçi alımı! İsviçre bazı sektörlerdeki eleman açığını gidermek için başka ülkelerden işçi alacağını duyurdu. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, çevre düzenleme, vasıflı ya da vasıfsız işçi alanlarında ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor. Haberi duyan ve Almanya'da işçi olarak çalışmayı düşünen vatandaşlar gerekli şartları yerine getirip getirmediğini öğrenmek için araştırmalara başladı. İşçi maaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları ne? İşte detaylar...

DANİMARKA İŞÇİ ALIMI | İŞÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, çevre düzenleme, vasıflı ya da vasıfsız işçi kadrolarından görev verilmek için personel alımı yapıldığını fakat ilanlara başvuru olmadığı için ciddi personel sıkıntısı yaşandığını açıklayan yerel yönetimler hükümetten yurt dışından işçi, personel alımı yapılması isteğinde bulundular.

Danimarkalı işçiler haftada 33 saat çalışmaktadır. Danimarka Asgari Ücret aylık periyotta ise 10300 Danimarka kronu yani 1384 Euro’dur.

Danimarka 82 bin işçi alımı | İşçi maaaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları ne?

DANİMARKA ESNAFI 38 BİN İŞÇİ ALACAK

Danimarkalı esnaflar, 38 bin işçi eksiği olduğunu ve hükümet eli ile eksiğin yurt dışından sağlanabileceğini açıkladı. İşçi bulmakta ciddi zorluk çekildiğini dile getiren esnaf, acil olarak boş kadrolar için çalışan bulunmasını talep ettiler.

Danimarka 82 bin işçi alımı | İşçi maaaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları ne?​​​​​​​

44 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Danimarka Belediyeler Birliği tarafından yapılan açıklama sonucunda ülke genelinde 44 bin personel eksiği olduğunu ve istihdam yapılacak personelin kademeli alımlar yapılarak 2030 yılına kadar devam edeceğini ilan edildi.

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