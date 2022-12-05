Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında Jutland Yarımadası ve dört yüz seksen üç ada üzerinde kurulmuş olan en küçük İskandinav ülkesi olan Danimarka, gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında Danimarka, insan standartlarının yüksek olmasıyla da bilinmektedir. Ülkedeki ücretler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Danimarka asgari ücret 2022 ne kadar? Danimarka'da ortalama maaş ne kadar? sorularının yanıtlarını araştırmaktadır.

DANİMARKA ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR?

Avrupa Birliği üyesi olan Danimarka'da asgari ücretten alınan vergi yüzde 35'tir. Söz konusu oran diğer AB üyesi ülkelerde ise yüzde 25'tir.

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Danimarka’da 1 Ocak 2022 yılı itibariyle aylık brüt asgari ücret yaklaşık 17.000 (Danimarka Kronu) DKK, aylık net asgari ücret ise yaklaşık 11.000 DKK, bu da yaklaşık 1500 Euro’ya denk gelmektedir.

DANİMARKA'DA ORTALAMA MAAŞ NE KADAR?

Danimarka'daki ortalama maaşlar hakkında tutar vermek zordur. Kişinin meslek ve yeterliliğine göre ücretler değişim göstermektedir. Ancak Danimarka'da ortalama maaş vergi sonrası yaklaşık 39.800 DKK’dır diyebiliriz.

Bu tutar yaklaşık olarak 5 bin 300 Euro civarındadır.

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DANİMARKA ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAAT?

Danimarka'da ortalama çalışma süresi haftalık 37 saattir. Ancak 18 yaşını doldurmuş işçiler için çalışma saatlerine ilişkin her türlü anlaşma belirli açılardan sınırlıdır. AB'nin Çalışma Süresi Direktifi, çalışma saatleri için aşağıdaki çerçeveyi tanımlar:

En az 11 ardışık saatlik günlük dinlenme süresi.

Çalışma günü 6 saati aşarsa ara verilir. Mola süresi amacına bağlıdır, örneğin bir öğle yemeği molası.

Haftada bir gün izin, öncesinde günlük dinlenme süresi olmalıdır. 2 gün tatil arasında en fazla 6 gün olmalıdır.

Haftalık çalışma süresi, fazla mesai dahil ortalama 48 saati geçemez.

Bir gece işçisi, 24 saatlik periyotta ortalama 8 saatten fazla çalışamaz.

DANİMARKA MİMAR MAAŞI NE KADAR?

Danimarka'da mimar maaşları aylık 1.690 EURO ile 6.760 EURO arasında değişmektedir. Söz konusu rakam çalışanının niteliğine göre değişim gösterir.

DANİMARKA'DA MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR?

Danimarka'da mühendis maaşları aylık 1.010 EURO ile ayda 6.760 EURO arasında değişmektedir.

DANİMARKA'DA ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Danimarka'da öğretmen maaşları ayda 1.930 EURO ile ayda 7.330 EURO arasında değişmektedir.

DANİMARKA'DA DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR?

Danimarka'da Doktor maaşları ayda 1.180 EURO ile ayda 16.900 EURO arasında değişim gösterir.

DANİMARKA'DA AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR?

Danimarka'da Avukat maaşları ayda 1.410 EURO ile ayda 11.300 EURO arasında değişmektedir.

DANİMARKA'DA TEMİZLİK HİZMETLERİ MAAŞLARI NE KADAR?

Danimarka'da Temizlik Hizmetleri maaşları aylık 990 EURO ile ayda 2.090 EURO arasında değişmektedir.