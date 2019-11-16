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Danimarka Cebelitarık maç sonucu: 6-0

AVRUPA: Euro - Elemeler - 9. Maç Günü kapsamında URO 2020 Elemeleri D Grubu'ndaki 7. karşılaşmasında Danimarka Cebelitarık maç sonucu 6-0 bitti. İşte Danimarka Cebelitarık maç özeti...

Danimarka Cebelitarık maç sonucu: 6-0

İki takım Danimarka Cebelitarık dün gece karşı karşıya geldi. EURO 2020 elemeleri tüm heyecanıyla devam ederken sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Danimarka Cebelitarık maç sonucu ve Danimarka Cebelitarık maç özeti detayları...

Danimarka Cebelitarık maç sonucu

EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda Danimarka ile Cebelitartık karşı karşıya geldi.

Danimarka Cebelitarık maç sonucu: 6-0 Danimarka Cebelitarık maç özeti

Mücadelenin 12. dakikasında Skov ile öne geçen Danimarka devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Danimarka Cebelitarık maç sonucu: 6-0 Danimarka Cebelitarık maç özeti

Danimarka Cebelitarık maç özeti

Karşılaşmanın 47. dakikasında Gytkjaer ile farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, 51. dakikada Braithwaite ile skoru 3-0'a getirdi.

Danimarka Cebelitarık maç sonucu: 6-0 Danimarka Cebelitarık maç özeti

Robert Skov 64. dakikada takımını iyice rahatlattı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Eriksen çıktı ve farkı 5'e yükseltti. Son sözü yine Eriksen söyledi ve Danimarka, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Danimarka Cebelitarık maç sonucu: 6-0 Danimarka Cebelitarık maç özeti

Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Danimarka, son maçta İrlanda Cumhuriyeti'nden 1 puan alması halinde EURO 2020'ye katılmaya hak kazanacak. Cebelitartık'ın ise henüz puanı bulunmuyor.

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