UEFA'nın milli takımlar bazında yeni bir organizasyonu olan Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlarda Danimarka ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Danimarka, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında, Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu. İngiltere ise İzlanda'ya karşı 1-0'lık galibiyet almıştı. İngiltere, ilk maçta İzlanda karşısında oynadığı futbolla hazır bir görüntü vermişti. Danimarka'nın ise Belçika'ya karşı aldığı mağlubiyette İngiltere'ye de karşı koyamayacağı görüldü. Peki, Danimarka - İngiltere Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Uluslar A Ligi 2. Grubunda son durum bu şekilde:

DANİMARKA - İNGİLTERE ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

8 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak Danimarka-İngiltere Uluslar Ligi maçı, Parken stadında oynanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem, Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla mücadele seyircisiz olacak.

HANGİ KANALDA?

Danimarka ve İngiltere arasında 8 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak maç için Türkiye'de yayıncı bulunmuyor. Karşılaşmanın UEFA TV'den yayınlanması bekleniyor.

Mücadele hakkında yeni bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.