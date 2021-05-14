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Danimarka’da Filistin tahammülsüzlüğü! Polis, Filistin’e destek gösterisine göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

Filistin'de yaşanan insanlık dramına tüm dünya gözlerini kapadı. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Filistin’e destek gösterisi polis tarafından dağıtılırken, göstericiler sert müdahale ile karşılaştı.

Danimarka’da Filistin tahammülsüzlüğü! Polis, Filistin’e destek gösterisine göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Filistin’e destek gösterisi polis tarafından dağıtıldı. Svanemöllen tren istasyonunda başlayan ve konuşmaların ardından kortej halinde yürünerek ulaşılacak Kopenhag’daki İsrail Büyükelçiliği’nde son bulması planlanan gösteri, İsrail Büyükelçiliği önünde göstericilerden küçük bir grup ile polis arasında yaşanan arbedeye sahne oldu.

GÖSTERİLERİCİLERE SERT MÜDAHALE

İsrail Büyükelçiliği'nin etrafında oluşturulan polis kordonunun arkasına birkaç kez atılan torpille duyulan kuvvetli patlama sesinin ardından harekete geçen polis, meydanda toplanan göstericilere birden fazla göz yaşartıcı bombayla müdahale etti. Göstericiler arasında bulunan çok sayıda kadın ve çocuk da göz yaşartıcı bombadan etkilendi.

Polis daha sonra göstericilere yönelik güç kullanarak gösteriyi dağıttı. Göstericilerden bazıları gösterinin ilk başladığı noktaya dönerek İsrail aleyhine sloganlar atmaya devam ederken, bazıları da Kopenhag sokaklarında ellerinde Filistin bayrakları sallayarak Filistin için özgürlük çağrısı yaptı. Danimarka devlet televizyonu DR’nin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, gösteriye yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

 

Danimarka’da Filistin tahammülsüzlüğü! Polis, Filistin’e destek gösterisine göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

Danimarka’da Filistin tahammülsüzlüğü! Polis, Filistin’e destek gösterisine göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

Danimarka’da Filistin tahammülsüzlüğü! Polis, Filistin’e destek gösterisine göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

Danimarka’da Filistin tahammülsüzlüğü! Polis, Filistin’e destek gösterisine göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

Danimarka’da Filistin tahammülsüzlüğü! Polis, Filistin’e destek gösterisine göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

Danimarka’da Filistin tahammülsüzlüğü! Polis, Filistin’e destek gösterisine göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

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