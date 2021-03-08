Danimarka’da korona virüsün 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde ülkede Kovid-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirtti.

İngiltere’de ortaya çıkan, Kovid-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de Danimarka'da rastlanmıştı.

Şimdiye kadar Danimarka'da korona virüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.