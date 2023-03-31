Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına gerçekleştirilen saldırı sonrası açıklama!

24 Mart günü Danimarka'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e ve Türk Bayrağına yapılan alçak saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. “Danimarka’da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" dedi.

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Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına gerçekleştirilen saldırı sonrası açıklama!

Avrupa'da ırkçı saldırılar bitmiyor. İsveç'te yakılan kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in ardından 24 Mart günü Danimarka'da da Kur'an'a ve Türk bayrağına yapılan saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

"NOT EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Danimarka’da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına gerçekleştirilen saldırı sonrası açıklama!

"BU EYLEMLERE GÖZ YUMMAK ÇOK VAHİM BİR AYMAZLIKTIR"

Açıklamada, “Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanı sıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiği açıkça görülmektedir. Bu eylem, Avrupa’da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır. Söz konusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz” denildi.

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