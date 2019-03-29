Danimarkalı parti lideri hakkında ırkçılık suçundan iddianame

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında savcılık, ırkçılık suçundan iddianame hazırlandığını kamuoyuna duyurdu.

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan, ırkçı eylemleriyle Afrikalıları ve Orta Doğuluları üçüncü sınıf insan olarak tanımlamasıyla biliniyor. Kopenhag Savcılığı, Paludan hakkında ırkçılık suçundan iddianame hazırlandığını duyurdu. Paludan, uzun süredir Müslümanların yaşadığı kenar mahallelerde polis koruması İslam dinine ve Müslümanlara ağır hakaretler ve küfürler sarf edip videoya kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Paludan, Müslümanların yoğunlukta olduğu bir eylem sonrasında da Kur'an-ı Kerim yakmış ancak bölgedeki halk provokasyona gelmeyerek gerginliği artırmamıştı. Paludan'in düzenlediği ırkçı eylemlerine karşılık Müslüman gençler, halka ve Paludan'ı koruyan polislere tatlı ve içecek ikramında bulunarak ülke halkının takdirini topluyor. Danimarkalılar da, polisin Paludan'e lojistik destek verip koruma sağlamasına tepki gösteriyor.

Kaynak: İHA