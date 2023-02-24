Danis Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danis Kolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danis Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danis Kolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danis Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danis Kolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danis Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danis Kolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danis Kolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danis Kolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danis Kolic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danis Kolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına - tarihinde katılmıştır. Danis Kolic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danis Kolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danis Kolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Danis Kolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danis Kolic kimdir

Danis Kolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danis Kolic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danis Kolic nereli

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