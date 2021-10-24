Danışma Görevlisi-Otel Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Danışma Görevlisi-Otel görev tanımı nedir, Danışma Görevlisi-Otel ne iş yapar, Danışma Görevlisi-Otel olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Danışma Görevlisi-Otel mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Danışma Görevlisi-Otel Tanımı;

Belirtilen süre veya kendilerine göre belirlenen süreler boyunca işyerlerine ziyarette bulunan konukları karşılayan, iç ve dış iletişimi koordine eden, evrak takibiyle birlikte kullanılması en uygun büro ekipmanlarını kullanan, günlük işlerin organizasyonunu sağlayan kişilerdir.

Danışma Görevlisi-Otel Maaşı Ne Kadar? 2021 Danışma Görevlisi-Otel Maaşları

Danışma Görevlisi-Otel maaşı ortalama aylık 5.350 - TL’dir. En düşük Danışma Görevlisi-Otel maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Danışma Görevlisi-Otel iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Danışma Görevlisi-Otel Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Danışma Görevlisi-Otel Ne İş Yapar?

Danışma görevlisi ne iş yapar sorusuna cevap olarak; danışma görevlisi sertifika programına sahip olan kişiler aynı zamanda hasta kayıt kayıt danışmanı olarakta görev alabilmektedirler. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde Resmi ve özel kurumlarda Hastahaneler, poliklinikler, sağlık ocakları Kalp ve diyaliz merkezleri Medikal marketler Eczaneler Otel vb. yerlerde çalışabilmektedirler Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları Meslek Birim Grubu : Danışma Elemanları Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Danışma Görevlisi-Otel Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Danışma Elemanları

Danışma Görevlisi-Otel Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Danışma Görevlisi-Otel mesleğinin meslek kodu 4225.03 olarak belirlenmiştir



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