Danışma Şefi (Bel Captain) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Danışma Şefi (Bel Captain) Tanımı;
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Danışma Şefi (Bel Captain) Maaşı Ne Kadar? 2022 Danışma Şefi (Bel Captain) Maaşları
Danışma Şefi (Bel Captain) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Danışma Şefi (Bel Captain) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Danışma Şefi (Bel Captain) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4225.02
Meslek Adı :
Danışma Şefi (Bel Captain)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Müşteri Danışma Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Danışma Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Görev ve İşlem Basamakları :
Danışma Şefi (Bel Captain)
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