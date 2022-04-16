Danışma Şefi (Bel Captain) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Danışma Şefi (Bel Captain) görev tanımı nedir, Danışma Şefi (Bel Captain) ne iş yapar, Danışma Şefi (Bel Captain) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Danışma Şefi (Bel Captain) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Danışma Şefi (Bel Captain) Tanımı;

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Danışma Şefi (Bel Captain) Maaşı Ne Kadar? 2022 Danışma Şefi (Bel Captain) Maaşları

Danışma Şefi (Bel Captain) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Danışma Şefi (Bel Captain) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Danışma Şefi (Bel Captain) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4225.02

Meslek Adı :

Danışma Şefi (Bel Captain)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Danışma Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Danışma Şefi (Bel Captain)

Güncel Meslek : EVET

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