Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) görev tanımı nedir, Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) ne iş yapar, Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) Tanımı;

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Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) Maaşları

Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.02

Meslek Adı :

Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konaklama vb. işletmelerde, konukların karşılanması, eşyalarının taşınması veya taşıttırılması, uğurlanması ve ilgili danışma ve destek hizmetleri verme, görev alanlarının temizlik ve düzenini sağlama işlerini yapma ve yaptırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Danışma ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Otel hakkında bilgi vermek, çevre oteller ve diğer işletmelerin üniteleri hakkında bilgi toplamak,

b) Bagaj işinde çalışanların yaptığı işi kontrol etmek, c) Malzeme temin etmek,

d) Gelen-giden eşya, posta kayıtlarını tutmak,

e) Birim içi mesaj defterini kontrol etmek,

f) Karşılama formlarını kontrol etmek,

g) İş planı yapmak,

h) Personelin çalışma programını hazırlamak,

i) Danışma hizmetlerini yürütmek,

j) Bagaj işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

k) Grup girişi öncesi hazırlığını yapmak,

l) Bagajları konuk odalarına dağıtmak veya dağıttırmak,

m) Grup çıkış öncesi hazırlığı yapmak,

n) Bagaj emanet defteri düzenlemek,

o) Mesaj almak, dağıtımını sağlamak,

p) Konuk adına ödeme yapmak (paid -out),

q) Görev alanlarında düzen ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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