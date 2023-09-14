Perşembe yaylasında bulunan Danişment Gazi şehitliğine çevre illerden ziyaretçi akını yaşanıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Danişment Gazi şehitliğine ziyaretçi akını yaşanıyor. Şehitlikte, 1105 yılında Türklerin bugünkü Ordu ili sınırları içerisinde Rum Pontus Devleti askerleriyle yaptığı savaşta şehit olan askerler yatıyor. Emir Danişment Gazi komutasındaki 10 bin kişilik ordu ile Trabzon devletinin 70 bin kişilik ordusu arasında yaşanan savaşta düşen şehitlerin yattığı şehitliğe çevre illerden de ziyaretçi akını yaşanıyor.

"İnternetten gördüm ve ilk defa geldim buraya"

Çorum'dan Karadeniz turu için geldiklerini ve şehitliğe de uğramadan gitmek istemediklerini belirten Murat Tok, "Ufak bir Karadeniz turu yapıyorduk, gezerek devam ediyoruz gelmişken de buraya da uğramak istedik. Binli yıllarda Türkler ve Rumlar arasında olan bir savaşta çoğunluk farkından dolayı bir yenilgi oluyor. Burada o savaşta verilen şehitlerin mezarları var. İnternetten gördüm ve ilk defa geldim buraya" şeklinde konuştu.

"Herkesin buraya gelip görmesi lazım"

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Sivas'tan geldiklerini belirten Mehmet Dursun, "Girişteki yazıdan bildiğim kadarıyla, 1105 yılında Danişment Gazi ordusuyla beraber burada bir savaş vermiş. Savaşı kaybedince geri çekilmiş. Burada yatan şehitler var, herkesin buraya gelip görmesi lazım. Özellikle de bir Türk vatandaşının burayı kesinlikle görmesi gerekiyor. Burası Aybastı yaylasının 19 kilometre güneyinde Perşembe yaylasında bulunan bir şehitlik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)