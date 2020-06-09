Danıştay Ayasofya kararını ne zaman verecek? Ayasofya ne zaman ibadete açılacak?

Danıştay Ayasofya kararını ne zaman verecek? sorusu dün akşam canlı yayında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir canlı yayında Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması fikrinin Danıştay'da alınacak karar sonrası hayata geçebileceğini söyledi. Pekl Ayasofya ne zaman ibadete açılacak? Ayasofya Camii nerede? Ayasofya ne zaman müz oldu? Ayasofya Camii neden müze yapıldı? İşte merak edilen soruların cevapları..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir canlı yayında Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması fikrinin Danıştay'da alınacak karar sonrası hayata geçebileceğini söyledi. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da yasayla yeni düzenleme yapılırsa Ayasofya, idarenin takdiriyle yeniden cami statüsü kazanacak ve ibadete açılabilecek. Danıştay’ın ret kararı hükümetin bu tasarrufuna engel oluşturmayacak.

ERDOĞAN AYASOFYA İLE İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 1 canlı yayınında Ayasofya'ya ilişkin olarak," Bu sefer de kalkıyorlar, 'Sakın ha Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin'. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz? Kaldı ki Türkiye'nin kurumları var, böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Parlamentosu var, bunun Danıştay'ı var, dolayısıyla buralar kararını verir, bu karar verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımı atar. Bunun için sizden izin almaya asla tevessül etmez. Nitekim şu anda icra makamına bile gerek yok." dedi.

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?

Ayasofya 1923'te cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam edildi ancak 1931'de kapatıldı.Ayasofya Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Şubat 1935’de müze olarak, yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmıştır.

Ayasofya aynı zamanda UNESO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

AYASOFYA NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK?

Danıştay Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak yeniden ibadete açılması için açılan dava hükmü 2 Temmuz'da verilecek.



AYASOFYA NEREDE?

İstanbul’un her yerinden İETT otobüsleri ile Eminönü’ne daha sonra da Ayasofya Müzesi’ne ulaşabilirsiniz. Ayrıca yakınında bulunan İETT Adliye Durağı’nda da indiğiniz taktirde 500 metre yürüyerek Ayasofya Müzesi’ne ulaşabilirsiniz.

Eminönü’ne gelen otobüs hatları;

EM2-44B-99-54E-66-35-90-91O-36KE-4A-36CE-47Ç-77Ç-336E-70FE-28-28T-30D-EM1-47-47E-33Y-92G-97A-94-33-33B-32

AYASOFYA'NIN TARİHİ

Ayasofya (Modern Yunanca: Aγία Σοφία Agía Sofía, tam adı: Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας Azize Sofya Kilisesi, Latince: Sancta Sophia ya da Sancta Sapientia), İstanbul'da bir müze, tarihî bazilika ve cami. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1935 yılından beri müze olarak hizmet vermektedir. Ayasofya, mimar bakımdan bazilika planı ile merkezî planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır.

Ayasofya adındaki "aya" sözcüğü "kutsal, azize", “sofya” sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada “bilgelik” anlamındaki sophos sözcüğünden gelir.[3] Dolayısıyla “aya sofya” adı “kutsal bilgelik” ya da "ilahî bilgelik” anlamına gelmekte olup Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın üç niteliğinden biri sayılır. 6. yüzyılın ünlü bilim adamları, fizikçi Miletli İsidoros ve Trallesli matematikçi Anthemius'un[1]yönettiği Ayasofya’nın inşaatında yaklaşık 10.000 işçinin çalıştığı ve I. Justinianus'un bu iş için büyük bir servet harcadığı belirtilir. Bu çok eski binanın bir özelliği, yapımında kullanılan bazı sütun, kapı ve taşların binadan daha eski yapı ve tapınaklardan getirilmiş olmasıdır.

Bizans döneminde Ayasofya, büyük bir “kutsal emanetler” zenginliğine sahipti. Bu emanetlerden biri de 15 metre yüksekliğindeki gümüş ikonostasisti. Konstantinopolis Patriği'nin patrik kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nin bin yıl boyunca merkezi olan Ayasofya, 1054 yılında Patrik I. Mihail Kirularios'un Papa IX. Leo tarafından aforoz edilmesine şahitlik etmiş olup bu olay, genel olarak Schisma'nın, yani Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasının başlangıcı sayılır.

1453’te kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in gösterdiği hoşgörüyle mozaiklerinden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş (içermeyenlerse olduğu gibi bırakılmıştır), yalnızca ince bir sıvayla kaplanmış ve yüzyıllarca sıva altında kalan mozaikler, bu sayede doğal ve yapay tahribattan kurtulabilmiştir. Cami, müzeye dönüştürülürken sıvaların bir kısmı çıkarılmış ve mozaikler yine gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde görülen Ayasofya binası, aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan "Üçüncü Ayasofya" olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır. Döneminin en geniş kubbesi olan Ayasofya’nın merkezî kubbesi, Bizans döneminde birçok kez çökmüş,Mimar Sinan’ın binaya istinat duvarlarını eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir.

AYASOFYA GİRİŞ ÜCRETİ

Ayasofya Müzesi giriş ücreti 72 Türk Lirası‘dır. Yerli ve yabancı ziyaretçiler için bilet fiyatı aynıdır. 18 yaşın altındaki öğrenciler için giriş ücreti alınmaz. Ayasofya’nın yan bahçesindeki Padişah Türbeleri bölümüne giriş ücretsizdir.

Yabancılar 220 TL‘ye satılan Istanbul Museum Pass avantajından yararlanabileceği gibi, Türkler de 70 TL karşılığı Müzekart alarak Ayasofya gezisini daha avantajlı hale getirebilirler.

Ayasofya gişelerinden alacağınız bir müzekart; Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi gibi civardaki diğer müzelerde kullanılabilir. Ancak Yerebatan Sarnıcı’nda ve Topkapı Sarayı’nın Harem Dairesi’nde müzekart geçmez.