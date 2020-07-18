Danıştay, domuzları kusurlu bulan mahkemenin kararını bozdu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 2010 yılında yol kenarında kesik durumda bulunan tellerden otoyola giren domuzlara çarpan otomobilde bulunan Nuray Akkuleliler ve Ayşe Gizem Gördük'ün hayatını kaybettiği kazada mahkeme domuzları kusurlu bulurken, Danıştay ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hizmet kusuru bulunduğuna hükmederek kararı bozdu.

Kaza, 8 Eylül 2010 günü saat 04.30 sıralarında İzmir- Çeşme otoyolu Karaburun yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Taşkıran yönetimindeki 35 HA 1915 plakalı otomobil, önüne çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra direksiyon kontrolünü yitirerek bariyerlere çarpıp takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan Nuray Akkuleliler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Gizem Gördük de kurtarılamadı. Mustafa Taşkıran ile Ferhat Kozay ise kazayı yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda otoyolun kenarındaki tellerin kesik olduğu belirtildi. Bunun üzerine Akkuleliler'in ailesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tazminat davası açtı. İdare Mahkemesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hayvan girişini yol boyunca engelleme imkanı olmadığına kanaat getirerek, kurumun olayda atfı kabil kusurunun bulunmadığına hükmetti. Heyet, otoyola giren domuzların asli derece etken olduğuna hükmederek davayı reddetti.

AİLE TEMYİZE GİTTİ

Mahkemenin domuzları kusurlu bulmasının ardından aile temyize giderken, Danıştay 15. Dairesi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kazada kusurlu olduğu kararını verdi. Anayasa'nın 125. Maddesi gereğince kurumun kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtildi. Kararda, "Dava konusu olayda; kazanın oluşumunda birinci derece etkili olan sebebin otoyola giren domuz sürüsünün olduğu belirtilmiştir. Mevzuat hükmünde de tanımlandığı üzere söz konusu otoyolda domuz sürüsünün bulunmaması gerektiği tartışmasız olduğundan, otoyolun bakım, onarım, trafik güvenliği hususların sağlanması konusunda davalı idarenin görevli ve sorumluluğunun bulunduğu ortadadır. Ancak bunu sağlayamayarak trafik kazasına neden olduğu anlaşıldığından olayda davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda; kazanın oluşumunda araç sürücüsünün kusursuz, davalı idarenin ise Adli Tıp Kurumu raporunda yola çıkan domuz sürüsüne atfedilen oranda, yani yüzde 100 oranında kusurlu olduğu, dolayısıyla kazanın oluşumunda otoyolda gerekli trafik güvenliği tedbirlerini almayan davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, idari hizmet kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA