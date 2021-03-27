Danıştay, hesap işletim ücretine onay verdi

Danıştay 10. Dairesi'nde görülen davada, kritik konu 'hesap işletim ücreti' ile ilgili karar çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) açılan davada, yönetmeliğe dayalı olarak alınan bazı ücretlerin haksız alındığı öne sürüldü. Davanın dayanağını, ‘hesap işletim ücreti’, ‘nakit avans ücreti’ gibi müşteriden alınan ücretlerin herhangi bir gidere dayanmadığı iddiası oluşturdu. Dava dilekçesinde ise söz konusu ücretin alınmadı için herhangi bir gider belgesinin de tüketiciye sunulmadığı belirtilerek “Bu durum, tüketici için sürpriz bir maliyet oluyor” denildi.

"BANKALARIN DA MALİYETİ VAR"

Davalı konumdaki BDDK tarafından yapılan savunmada kısaca, “Yönetmeliğin ilgili maddeleri iptal edilirse, bu masraflar faize yansır. Faiz belirlenirken, masraflar alınmıyor. Bankaların da maliyetleri var. Dava konusu düzenleme kanuna ve kamu menfaatine uygun. Davanın reddi gerekir” sözleri yer aldı.

"HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEMİŞTİR"

İki tarafın delil ve savunmalarını alan Daire kararını açıkladı. Söz konusu dava ile ilgili daha önce tedbir kararı veren Daire, aynı konuyla ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararı verdiğine işaret ederek, “Hesap işletim ücretinin alınmasında hukuka aykırılık görülmemiştir” diye açıklama yaptı.

BİR SENEDE 10 MİLYAR

Söz konusu kararın milyonlarca banka müşterisini mağdur edeceği konusunda konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bankaların, yalnızca hesap işletim ücreti adı altında yılda aldıkları para 10 milyar liraya yakın” diye konuştu.